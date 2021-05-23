العاهل الأردني: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام

جمال إبراهيم، وكالات (عمان)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، أهمية أن يؤدي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس إلى «هدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة»، مشدداً على أنه لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال بيان صادر عن الديون الملكي: إن الملك عبدالله أكد، خلال لقائه في قصر الحسينية في عمان رئيس مجلس الأعيان وعدداً من رؤساء لجان المجلس، «أهمية تكثيف الجهود عربياً ودولياً لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة».

وأضاف: «إنه لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل»، مشيراً إلى «تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام».

واوضح أن «الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية»، مجدداً التأكيد على أن «المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها».

وأكد «ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي».

من جانب آخر، أصدر العاهل الأردني توجيهات لحكومة بلاده بـ«تنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف وقطاع غزة ومساندتهم»، بحسب بيان للديوان الملكي. وتتضمن تلك الإجراءات «تسيير قوافل مساعدات طبية وإغاثية».