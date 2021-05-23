مصر تستحوذ على قدرات دفاع جوي طويلة المدى

القاهرة (الاتحاد)

كشفت مصادر مطلعة، استحواذ البحرية المصرية على صواريخ من طراز «ASTER-30»، إيطالية الصنع، ضمن المعدات والذخائر الخاصة بالفرقاطتين الإيطاليتين اللتين تسلمتهما مصر مؤخراً من طراز «فريم بيرجاميني»، واللتين أطلق عليهما اسما «الجلالة» و«برنيس»، ودخلا الخدمة ضمن الأسطول القتالي المصري. وبحسب المصادر، فإن هذه النوعية من الصواريخ ستجعل مصر القوة البحرية الوحيدة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، التي تمتلك قدرات دفاع جوي طويلة المدى، لافتاً إلى أن تلك الصوايخ تعتبر تغييراً حقيقياً للعبة والثقل العسكري للجيش المصري والبحرية في الإقليم.

وصاروخ «ASTER-30» هو صاروخ «أرض-جو» طويل المدى، يبلغ مداه التشغيلي نحو 120 كم، بشكل موجه للأهداف المطلوب التعامل معها، وتحتوي كل فرقاطة من طراز «فيريم بيرجاميني»، التابعة للبحرية المصرية، على 16 خلية نظام إطلاق عمودي لهذا النوع من الصواريخ. ولفتت المصادر إلى أنه ضمن الذخائر والمعدات الإيطالية، التي أصبحت مملوكة للبحرية المصرية، ذخائر من نوعية «فولكانو»، موضحاً أنها ضمن ما يسمى بعائلة الذخيرة غير الموجهة «بي ئي آر»، والتي تستخدم أساساً للمدافع البحرية عيار 76 ملم و127 ملم، بما في ذلك المدفع البحري المثبت على فرقاطات «البيرجميني» والتي يتراوح مداها بين 60 و100 كم.