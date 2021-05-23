دعوة ليبية لعقد «قمة مغاربية»

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أشاد عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بنتائج المباحثات التي جرت بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التونسية، آملين أن تحقق ما يصبو إليه الشعبان الشقيقان في البلدين.

وبحث الكوني واللافي مع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، والوفد المرافق له، العمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات، معتبرين أن المباحثات التونسية الليبية تؤكد الرغبة الأكيدة لدى الجانبين لتطوير آفاق التعاون المثمر، وتحقيق تكامل اقتصادي يفسح المجال للإقامة الدائمة والاستثمار والتملك لرجال الأعمال الليبيين، أسوة بأشقائهم في تونس، لزيادة بناء علاقات أخوية يحتذى بها في الدول العربية.

كما شدد عضوا المجلس الرئاسي خلال لقائهما مع رئيس الحكومة التونسية على ضرورة العمل لعقد قمة مغاربية على مستوى وزراء الخارجية، لإحياء اتحاد الدول المغاربية، ومناقشة الملفات التي تهم الشأن المغاربي في جميع المجالات.

وافتتح المشيشي ونظيره الليبي عبدالحميد دبيبة، صباح أمس، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي- التونسي، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب 1200 رجل أعمال.