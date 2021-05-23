دولة أوروبية تسجل أقل عدد لوفيات كورونا في 7 أشهر

باتت الإصابات والوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد تتراجع في العديد من دول العالم ومن بينها الدول الأوروبية.

وأدى هذا التراجع إلى تخفيف القيود التي فرضت ضمن إجراءات مكافحة الوباء.

وفي فرنسا، تراجعت حصيلة وفيات مرض كوفيد-19 اليومية إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر إذ بلغت 70 حالة اليوم الأحد.

كما انخفض متوسط الإصابات اليومية المتحرك في سبعة أيام إلى ما دون 13 ألفا للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020.وأظهرت أرقام وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، أيضا أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض لليوم العشرين على التوالي، بواقع 29 حالة ليصبح 3515، أي ما يقرب من نصف العدد الإجمالي قبل خمسة أسابيع.

وتخفف فرنسا العزل العام تدريجيا منذ بداية مايو الجاري، وتأمل في رفع كل القيود الباقية بنهاية يونيو المقبل.