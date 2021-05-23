في خضم كورونا وبعد إعصار مدمر.. الهند تستعد لعاصفة جديدة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند، اليوم الأحد، من تشكّل إعصار شديد قبالة الساحل الشرقي للبلاد، فيما ارتفعت حصيلة قتلى أكبر إعصار يضرب غرب البلاد منذ عقود مخلفاً ما لا يقل عن 140 قتيلا.

وتفاقم هذه الأعاصير المتعاقبة من مشكلات هذا البلد الذي يشهد موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد جعلته يسجل حصيلة وفيات هي الأعلى بالفيروس.

وتتجه العاصفة الجديدة شمالا في خليج البنغال، ومن المتوقع أن يشكل المنخفض الجوي إعصارا، قبل أن تشتد قوته ويضرب ولايتي البنغال الغربية وأوديشا في شرق البلاد الأربعاء، على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

وتابعت الهيئة أن الإعصار يمكن أن تصل سرعته إلى 185 كيلومترا في الساعة بحلول منتصف الأربعاء كـ«عاصفة إعصارية شديدة»، وهي ثالث أسوأ فئة.

كما حذرت من أمواج يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في المناطق الساحلية.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه ترأس اجتماعا حول الإعصار المرجّح هبوبه مع قادة الجيش والفرق المكلفة المساعدة في الاستعدادات وعمليات الإغاثة المتوقعة.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الجديد، البلاد بعد وقت قصير من الإعصار «تاوكتاي»، أكبر عاصفة استوائية تضرب الهند هذا الموسم، والذي عصف بولاية غوجارات في غرب البلاد الاثنين الماضي.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الإعصار «تاوكتاي» إلى 140 شخصا على الأقل اليوم الأحد، بعد انتشال 70 جثة بعد ما ضرب الإعصار منصة نفط قبالة بومباي وعدة سفن دعم حولها، على ما أعلنت القوات البحرية.

وأنقذت القوات البحرية 600 شخص لكن لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وذكرت البحرية، في بيان، اليوم الأحد، أنّ «عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها المروحيات والمقاتلات ستتواصل في المنطقة لتحديد أماكن بقية المفقودين من أطقم السفن».

وتسجل الهند أكثر من 300 ألف إصابة ووفيات تتراوح ما بين 3000 و4000 يوميا منذ منتصف أبريل الماضي جراء فيروس كورونا.