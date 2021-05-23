البحرين تعلق دخول القادمين من دول "القائمة الحمراء"

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن المملكة ستعلق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على "القائمة الحمراء".

يبدأ هذا التعليق اعتباراً من يوم 24 من مايو الجاري.

وتضم هذه القائمة: الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش ونيبال.وأضافت أن التعليق لا يشمل المواطنين البحرينيين وحاملي تأشيرات الإقامة السارية، لكن سيتوجب عليهم إبراز شهادة فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) معتمدة قبل الصعود للطائرة وتطبيق الحجر الصحي عشرة أيام عند الوصول.

وقالت الوكالة إن "المسافرين المطعمين أو غير المطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (بي.سي.آر) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول".