مسؤول مصري يشيد بمهمة "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ

أحمد شعبان (القاهرة)

أشاد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بانطلاق المهمة الرسمية لـ"مسبار الأمل" اليوم لاكتشاف كوكب المريخ والحصول على أول صورة كاملة لطبقات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، مؤكداً أنه سوف تنعكس نتائج الرحلة العلمية لمسبار الأمل على قطاع الفضاء والأبحاث الفضائية على مستوى العالم وخاصة فيما يتعلق بطبيعة المناخ والغلاف الجوي للمريخ، ويُعد إنجازاً علمياً كبيراً يُحسب لدولة عربية مثل الإمارات.

وأوضح القوصي، في تصريح خاص لـ"الاتحاد" أن المهمة العلمية لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ، والتي تستمر لمدة عامين، سوف تكشف المزيد من المعلومات عن هذا الكوكب المجهول، مشيراً إلى أن المسبار مُحمّل بمجموعة من الكاميرات عالية الدقة، وسوف تأخذ صوراً من الكوكب الأحمر والجيولوجيا والغلاف الخاص به.

وأضاف "المهمة العلمية لمسبار الأمل سوف تدرس الغلاف الجوي للمريخ ولماذا يُعاني من وجود نسبة أوكسجين أقل من الموجودة في الأرض، كما ستدرس طبيعة طبقات الغلاف الجوي التي تختلف بشكل جذري عن طبيعة الغلاف في الكرة الأرضية"، منوهاً إلى أن المستشعرات الموجودة على المسبار سوف تُمكن العلماء من الحصول على صور عالية الدقة لطبيعة الكوكب والغلاف المحيط به.

ونوه إلى أنه، مع انطلاق المهمة العلمية لمسبار الأمل حيث يدور المسبار دورة كاملة حول المريخ لمدة عامين، سيبدأ التفاعل العلمي بين الكوكب الأحمر وبين علماء الفضاء، ويتيح المسبار صوراً ومعلومات لم تكن موجودة من قبل للمناخ حول الكوكب من خلال الكاميرات التي يحملها المسبار، والتي ستتيح أيضاً تحليل الصورة واستخراج المعلومة منها على وجه أوضح حول الغلاف الجوي المحيط بالمريخ وطبيعة التضاريس الموجودة عليه.