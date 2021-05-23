ملك الأردن يعلّق على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

علّق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية أن الملك عبدالله الثاني أكد أهمية تحويل وقف إطلاق النار إلى هدنة ممتدة.

وأضافت أن العاهل الأردني قال، خلال لقائه في قصر الحسينية رئيس مجلس الأعيان وعدداً من رؤساء لجان المجلس، إن "الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية"، مجدداً التأكيد على أن "المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

وأكد الملك عبد الله الثاني، "ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم".

وأكد أيضاً "لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل" وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

ولم تسجل أي خروق منذ الإعلان عن التوصل لأي وقف لإطلاق النار فجر الجمعة.