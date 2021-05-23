السعودية تدلي بتصريح حول مرض «الفطر الأسود»

أدلى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، بتصريحات حول مرض الفطر الأسود الذي ظهرت حالات منه في مصر.

وقال الدكتور محمد العبد العالي إن السعودية لم ترصد أي إصابات بمرض «الفطر الأسود» بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي محمد العبد العالي، «عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا»، مشدداً على «عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين داخل المملكة».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، إن البعض يعتقد أن الفطر الأسود هو سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح. فهو ليس فيروساً، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعتبر مسبباً لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية.

وقال إن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصاباً بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراباً وخللاً في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

وقال العبدالعالي «لاحظنا ثباتاً في منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا».

كما أعلن أن جرعات اللقاح ضد كورونا التي أعطيت في السعودية تجاوزت 12 مليوناً و800 ألف جرعة.