البرلمان العربي يُشيد بالجهود الإماراتية في تمكين الكوادر الشابة

أحمد شعبان (القاهرة)

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تقديره للجهود الإماراتية البارزة في تمكين الشباب إلى مستويات عالية في كافة المجالات، ومشاركتهم في صناعة المستقبل، مؤكداً أن جهود الإمارات في تمكين الشباب بدت واضحةً في مشروعات كبرى أشاد بها العالم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة "وطني الإمارات"، وهناء لوتاه الرئيس التنفيذي لمركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي بالإمارات.

تناول اللقاء سبل التعاون بين مؤسسة "وطني الإمارات"، ومركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، حيث تم الاتفاق على وضع تصور لبناء برنامج متكامل بين مركز الدبلوماسية البرلمانية، ومؤسسة "وطني الإمارات" في هذا المجال، ووضع خطة عمل وتعاون مشترك طويلة المدى بين المؤسستين.

كما ناقش اللقاء فكرة تمكين الشباب وكيفية التعاون بين المؤسستين لدعم الشباب في الوطن العربي وتمكينهم في كافة المجالات خاصة شباب البرلمانيين العرب.

واستعرض "العسومي" وهناء لوتاه التعاون مع المركز العربي لحقوق الإنسان، وكيفية دعمه من خلال إنشاء قاعدة بيانات حول حقوق الإنسان في العالم العربي، فضلاً عن بلورة المؤشر العربي لحقوق الإنسان وكيفية تطبيقه، والاهتمام بموضوعات استطلاعات الرأي عن قضايا حقوق الإنسان وتبادل الخبرة فيها، ووضع رؤية للتعاون مع المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ورفع قدرة الدول في إعداد التقارير المرفوعة للجهات الدولية وإعداد كوادر في هذا الشأن.