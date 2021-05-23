وقف إطلاق النار لا يزال صامداً بين الفلسطينيين والإسرائيليين

لا يزال وقف إطلاق النار في فلسطين وإسرائيل صامداً لليوم الثالث، اليوم الأحد.

ويتنقل وسطاء مصريون لتثبيت وقف إطلاق النار والتقوا بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.

وقالت لين هاستينجس، منسقة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد "يتعين علينا ضمان الدعم لمواصلة تلبية الاحتياجات الموجودة بالفعل، ومنها الناجمة عن الجائحة الحالية".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أن واشنطن ستعمل مع وكالات الأمم المتحدة للإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وانتهى التصعيد الأخير بهدنة قبل فجر الجمعة بوساطة مصرية ودعم من الولايات المتحدة.

ولم تقع أي انتهاكات منذ إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.