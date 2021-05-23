صحفي يتعرض للخطف في مالي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، اختطاف صحفي في مالي على يد جماعة إرهابية. وقال لودريان، في مقابلة صحفية، إن الصحفي أوليفييه دوبوا، الذي فُقد الاتصال به منذ مطلع أبريل في مالي، يعتبر مخطوفا لدى جماعة إرهابية.

وظهر دوبوا، بعد خطفه، في مقطع فيديو.وقال الوزير: «يمكننا أن نعتقد أن هذا الصحافي هو الآن رهينة جديدة (...) كل شيء يقودنا إلى الاعتقاد أنه رهينة جماعة إرهابية».

وفي مقطع فيديو قصير مدته نحو عشرين ثانية، قال دوبوا إنه خُطف في 8 أبريل في منطقة غاو من قبل جماعة إرهابية في منطقة الساحل.

وأكدت الحكومة الفرنسية بعد ذلك «اختفاء» الصحفي.

من جهتها، فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً في «اختطاف ضمن مجموعة منظمة» و«الارتباط بمنظمة إرهابية».

وأكد لودريان «إننا لا ندخر جهداً كما جرت العادة في كل مرة. لقد نجحنا في كثير من الحالات» حتى وإن «استغرق الأمر وقتاً طويلاً في بعض الأحيان»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

لم يعد هناك أي رهائن فرنسيين في العالم منذ الإفراج في أكتوبر 2020 عن صوفي بترونان، السبعينية التي اختُطفت في 2016 بأيدي مسلحين في غاو. وتم تحرير بترونان مع السياسي المالي إسماعيل سيسيه الذي توفي لاحقاً، وإيطاليين هما نيكولا كياكيو وبيار لويجي ماكالي اللذين خطفهما الإرهابيون أيضاً.

أوليفييه دوبوا صحفي مستقل يبلغ 46 عاماً ويعيش ويعمل في مالي منذ عام 2015، غطى الاضطرابات الأمنية في هذه الدولة لحساب وسائل إعلام مختلفة، مجلة «لوبوان أفريك» وصحيفة «ليبراسيون».

وكان قد ذهب بمبادرة فردية إلى غاو لإجراء لقاء في منطقة «تلاتاي»، التي تبعد 150 كيلومتراً من غاو.

وقال وزير الخارجية: «في البداية، اعتقدنا أنه اختفى. وظهر تسجيل فيديو منذ ذلك الحين».