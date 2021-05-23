نيودلهي تمدد العمل بإجراءات الإغلاق

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي ارفيند كيجروال اليوم الأحد تمديد العمل بإجراءت الاغلاق لمدة أسبوع آخر حتى 31 مايو الجاري.

ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن كيجروال القول إن عملية الخروج من إجراءات الاغلاق ستبدأ في 31 مايو الجاري بطريقة مرحلية في حال استمرت حالات الاصابة بفيروس كورونا في التراجع.

وأضاف أن نيودلهي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1600 حالة إصابة بالفيروس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 240 ألفاً و842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 26 مليون و530 ألفا و132، كما تم تسجيل 3741 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 299 ألفاً و266 حالة.





