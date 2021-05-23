"إيفر جيفن" تطالب قناة السويس بتعويض 100 ألف دولار.. ما القصة؟

أحمد عاطف (القاهرة)

فى تطور جديد لقضية تعويضات السفينة البنمية "إيفر جيفن" التي جنحت بقناة السويس، مارس الماضي، طالب دفاع الشركة المالكة لسفينة الحاويات من هيئة قناة السويس دفع تعويض قيمته 100 ألف دولار نظراً لتعطيلهم فى المجرى الملاحي بالقناة وأن المتسبب في ذلك الهيئة وليس سفينة الحاويات، حسبما ذكروا.

يأتي ذلك بعدما طالبت هيئة قناة السويس تعويضاً من مالكي السفينة إيفر جيفن بنحو 916 مليون دولار مقابل حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.

وأعلنت هيئة قناة السويس خلال الدعوى القضائية التي أقامتها بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية (شمال القاهرة)، بيانا بحجم الخسائر التي تكبدتها حتى نجاح أعمال تعويم والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة، من ضمنها تعرض قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة لأخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر.

وأوضحت قناة السويس أن قيمة الخسائر المعلنة تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس خلال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتى 29 مارس 2021، ومغادرة السفن وعدم عبورها المجرى الملاحي.