موجة برد تتسبب بوفاة 21 شخصاً في ماراثون بالصين

قالت وسائل إعلام رسمية بالصين اليوم الأحد أن 21 متسابقا قتلوا جراء موجة برد قارس اجتاحت سباقا للركض في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد يوم السبت.

وأقيم السباق الذي امتد لمسافة مئة كيلومتر صباح السبت في ستون فورست وهي مقصد سياسي بمنطقة جينغتاي التابعة لمدينة باين.

وشارك في السباق 172 متسابقا. وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) أنه تأكد سلامة 151 متسابقا منهم ثمانية تعرضوا لإصابات طفيفة.