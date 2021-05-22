تظاهرات في ألمانيا وبريطانيا دعماً للفلسطينيين

لندن (وكالات)

تظاهر الآلاف في لندن ومدن بريطانية أخرى دعماً للفلسطينيين واحتجاجاً على ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، فيما شارك مئات الأشخاص في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في فرانكفورت بولاية هيسن، وسط ألمانيا.

وخلال المسيرة في لندن، دعا المحتجون إلى فرض عقوبات على إسرائيل. ولف البعض أجسادهم بالأعلام الفلسطينية، وحملوا مشاعل ينطلق منها دخان باللونين الأخضر والأحمر.

ومن جانبها، قالت الشرطة الألمانية: إن حوالي 950 شخصاً تجمعوا في شارع رومربرج وسط المدينة، مضيفة: إن الموافقة على تنظيم المظاهرة التي صدرت بشروط معينة مرت بسلام.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت من وقوع تجاوزات عنصرية أو معادية للسامية خلال تظاهرات تأييد للفلسطينيين في ألمانيا.

وقالت ميركل في مدونتها الصوتية الأسبوعية: إن «الذين يضمرون الكراهية لليهود في الشارع، الذين يحرضون على الكراهية العرقية، هؤلاء خارج قانوننا الأساسي». وتابعت: «مثل هذه الأعمال يجب أن تعاقب بالطريقة المناسبة».

وجرى توقيف نحو ستين شخصاً الأسبوع الماضي في برلين، وأصيب نحو مئة شرطي في مواجهات عنيفة جرت خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

وأكدت المستشارة أن «القانون الأساسي يضمن الحق في حرية التعبير، وفي تظاهرات سلمية، لكنه لا يفسح أي مجال للهجمات على أشخاص من مذهب مختلف، وللعنف والعنصرية وإنكار الآخر».