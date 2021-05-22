اليمن: ارتهان «الحوثي» للأجندة الإيرانية يعرقل السلام

الرياض، واشنطن (وكالات)

اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ميليشيات الحوثي الإرهابية بتنفيذ أجندة إيرانية، وعدّ ذلك هو المُعرقل الحقيقي أمام جهود السلام، فيما أعربت الولايات المتحدة عن تصميمها الثابت على إيجاد حل للنزاع اليمني، مشيدةً بتمسك الحكومة اليمنية بالتزاماتها في هذا الصدد.

وقال الوزير ابن مبارك خلال لقائه في الرياض وفداً من مركز الحوار الإنساني برئاسة رومين غراندجين: إن ممارسات ميليشيات الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب وتعنّتها وفق أجندة النظام الإيراني تُعدّ المُعرقل الحقيقي لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار.

وجدد وزير الخارجية اليمني التأكيد على التزام حكومة بلاده بمسار السلام ودعمها للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث الأساسية المتفق عليها، مرحّباً بالدور الذي يقوم به مركز الحوار الإنساني في الإسهام بصناعة السلام من خلال تشجيع وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير اليمني أن وقف الحرب وإحلال السلام هو الهدف المشترك لحكومة بلاده والمجتمع الدولي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وأعرب خلال لقائه في الرياض المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تبذلها السويد للإسهام في حل الأزمة. وشدد وزير الخارجية اليمني على ضرورة توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الحوثي على محافظة مأرب، كما أكد أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي «صافر» وإلزام ميليشيات الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول للخزان لتقييم حالته.

من جانبه، جدد المبعوث السويدي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وبذل كل جهد ممكن للإسهام في حل الأزمة وإحلال السلام.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تصميم الولايات المتحدة الثابت على إيجاد حل للنزاع اليمني، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بالتزاماتها في هذا الصدد. وجاء ذلك في بيان صدر عن بلينكن أمس، بمناسبة الذكرى الـ 31 لقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو.

وقال بلينكن في البيان إن «واشنطن تثمن الالتزامات الدائمة للحكومة اليمنية للمضي قدما نحو إحلال السلام»، مضيفاً أن «إيجاد حل شامل ومستدام لهذا النزاع على سلم أولويات الولايات المتحدة». وتابع: «أتطلع إلى استمرار التواصل بين دولتينا والشركاء الآخرين من أجل إحلال السلام وأؤكد التزامنا بالمساعدة في ضمان مستقبل مزدهر لليمنيين كافة».

إلى ذلك، قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي: إن الوحدة اليمنية مثلت تجسيداً لتطلعات اليمنيين جميعاً نحو المستقبل، ولذلك استقبلها الشعب اليمني بالترحاب والاحتفال والاحتفاء.

وأضاف في كلمة له بمناسبة العيد الوطني الـ 31 لقيام الجمهورية اليمنية: إن ما «لحق بالوحدة اليمنية من ضرر بسبب العديد من الممارسات الخاطئة، لا يعني الوحدة الوطنية ولا المشروع الوطني، بل يعني أولئك الذين اختاروا طريق الإساءة لتطلعات الشعوب، ووقفت ممارساتهم حائلا دون التقدم نحو المستقبل، فالوحدة ليست مجرد شعارات، بل ممارسات وحقوق والتزامات أمام كل أطياف الشعب دون إقصاء أو تهميش».