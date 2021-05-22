مجلس الأمن يصدر بيانا بعد الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، بيانا بشأن وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا المجلس، في أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء التصعيد في العاشر من مايو الجاري، إلى احترام "تام" لوقف إطلاق النار.

ووفقا لما أفادت مصادر دبلوماسية، أورد النص أن "أعضاء مجلس الأمن يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 21 مايو ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر" ودول أخرى في المنطقة للتوصل إليه.

وبدأ التصعيد يوم العاشر مايو الجاري. حيث ظلت إسرائيل تقصف قطاع غزة بالطائرات والمدفعية. بينما استهدفت صواريخ أطلقت من غزة مدنا وبلدات إسرائيلية.

كان وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء الخميس. ومنذ بدئه، لم تسجل أي خروقات.

وراح ضحية التصعيد الأخير 248 شخصا في قطاع غزة. بينما قتل 12 شخصا في الجانب الإسرائيلي.