ارتفاع إصابات كورونا في دولة أوروبية رغم التطعيم

رغم الإنجازات الرائعة التي حققتها في مجال حملتها الوطنيية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، أظهرت بيانات حكومية صادرة عن الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة سجلت 2694 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت.

وبذلك، يرتفع إلى 17410 مجموع الإصابات الجديدة التي أحصيت بين يومي 16 و22 مايو الجاري أي بزيادة 10.5 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وسجلت ست وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. مما رفع معدل انخفاض الوفيات على مدى سبعة أيام إلى 43.1 في المئة.

وبحلول أمس الجمعة 21 مايو، تلقى إجمالا 37 مليونا و730 ألف بريطاني الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في حين تلقى 22 مليونا و70 ألفا الجرعة الثانية.