لهذا السبب تمَّ تغريم رئيس البرازيل

أعلن فلافيو دينو حاكم ولاية مارانهاو الواقعة في شمال شرق البرازيل أنه سيتعين على الرئيس جايير بولسونارو دفع غرامة مالية عن تصرف قام به.

ويتعلق الأمر بمشاركة الرئيس في تجمّع داخل الولاية من دون كمامة في خضم جائحة كوفيد-19.وقال دينو، عبر «تويتر»: إن السلطات الصحية في ولاية مارانهاو «فرضت غرامة على رئيس الجمهورية الذي أقام تجمعات من دون أدنى احتياط صحي».

وأضاف حاكم الولاية أن «القانون واحد للجميع»، موضحا أن القيود المعمول بها في مارانهاو «تحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص وتفرض وضع الكمامة».

جايير بولسونارو وسط الجمهور بدون كمامة

سيحدد مبلغ الغرامة بعد أن تقدم الرئاسة دفاعها في غضون 15 يوما. وينص القانون على غرامة تتراوح بين ألفين و1,5 مليون ريال (300 إلى 230 ألف يورو).

كان جايير بولسونارو شارك، أمس الأول الجمعة، في حفل رسمي لتسليم سندات ملكية زراعية في منطقة ريفية تبعد 500 كيلومتر من عاصمة ولاية مارانهاو.

وتأكد رصد أولى الإصابات بالمتحور الهندي، الخميس، في الولاية البرازيلية لدى ستة من أفراد طاقم سفينة شحن.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على حساب تويتر الرسمي لبولسونارو، وجوده وسط حشود من دون كمامة أثناء استقباله من مئات الأشخاص.

وفي خطاب ألقاه خلال الحفل، وصف الرئيس، حاكم الولاية فلافيو دينو بأنه «ديكتاتور سمين صغير».