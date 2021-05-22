عبدالله الثاني يأمر بمساعدة مهمة لجرحى غزة

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، بمساعدة مهمة لصالح جرحى قطاع غزة التي أصيبوا خلال التصعيد الأخير.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: إن الملك عبد الله «اطمأن» إلى «أوضاع المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة واحتياجاته، وإلى الأشقاء الفلسطينيين المصابين في القطاع الذين يتلقون العلاج فيه».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع المقدم الطبيب هيثم اربيحات، رئيس بعثة المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة.

وأكد الملك «أهمية توفير سبل الرعاية وأفضل العناية بالمرضى والمصابين في المستشفى»، داعيا القوات المسلحة الأردنية لـ«نقل المصابين ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات المملكة».

وأوضح أن «الأردن مستمر في توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين».

وقال البيان «استقبل المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، منذ انطلاقه عام 2009، ما يقارب الثلاثة ملايين مريض، حيث كان الأردن أول دولة عربية تقوم بإرسال مستشفى ميداني إلى القطاع، ويتراوح عدد مراجعيه بين 1000 و 1200 يوميا».

ويضم المستشفى، الذي تتبدل طواقمه كل ثلاثة أشهر، مختلف الاختصاصات الطبية كالجراحة العامة والحروق والعظام والعمود الفقري والتجميل والترميم والأطفال، والصدر، والوجه والفكين.

وأعلن رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري، الاثنين، استعداد المستشفيات الخاصة لاستقبال وعلاج 300 جريح فلسطيني مجانا.

وقال الحموري، في بيان: إن «المستشفيات الخاصة تؤكد استعدادها التام لاستقبال ومعالجة 300 من الجرحى الفلسطينيين مجاناً كمرحلة أولى إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية وطبية وتنظيم حملات للتبرع بالدم».

وراح ضحية التصعيد الأخير على قطاع غزة 248 شخصا. بينما قتل 12 شخصا في الجانب الإسرائيلي.

وقال الحموري، في بيان، إن "المستشفيات الخاصة تؤكد استعدادها التام لاستقبال ومعالجة 300 من الجرحى الفلسطينيين مجاناً كمرحلة أولى إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية وطبية وتنظيم حملات للتبرع بالدم".

وتسبب راح ضحية التصعيد الأخير على قطاع غزة 248 شخصا. بينما قتل 12 شخصا في الجانب الإسرائيلي.