ضحايا في إطلاق نار بولاية مينيسوتا الأميركية

سقط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح في إطلاق نار جديد في ولاية مينيسوتا الأميركية.

وأفادت مصادر في الشرطة أن الحادث وقع في مدينة مينيابوليس في وقت متأخر مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح.

وأفاد جهاز إنفاذ القانون المحلي أن أحد المصابين حالته حرجة بعد الهجوم الذي وقع وسط المدينة، حيث قتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على أيدي شرطي في مايو 2020.

وجاء في تغريدة لشرطة مينيابوليس أن هناك عشرة ضحايا بالمجمل.

وقالت: إن رجلين قتلا، مضيفة أنه تمت «إعادة (النظام) بالكامل إلى الموقع والأماكن المحيطة به».

قتل فلويد (46 عاماً) على أيدي الشرطي ديريك شوفين. وأدين شوفين في 20 أبريل الجاري بالقتل والقتل غير العمد لدوره في وفاة فلويد، التي أشعلت احتجاجات ضد العنصرية.