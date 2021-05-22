صمود وقف إطلاق النار بين غزة واسرائيل

ما زالت الهدنة صامدة صباح السبت بين اسرائيل وغزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما تنتظم المساعدات الإنسانية الطارئة والمناقشات الدبلوماسية الأولى حول إعادة إعمار غزة.

وانتهز السكان فرصة توقف عمليات القصف للخروج من أجل التزود بالوقود وتفقد الأضرار التي لحقت بغزة.

وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الأنقاض بعدما انتشلوا الجمعة جثث خمسة قتلى وعشرة ناجين من حطام أنفاق تحت الأرض.

وأدى التصعيد إلى مقتل 248 فلسطينيا بما في ذلك 66 طفلا ومقاتلون، حسب السلطات في غزة.

من جهتها، قالت الشرطة الاسرائيلية إن رشقات الصواريخ التي أطلقت من غزة أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.



