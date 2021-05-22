قتلى في زلزال بقوة 7.4 ضرب الصين

ضرب زلزال بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر شمال غرب الصين (في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي للصين)، وفقا لمحطة قياس ألمانية لرصد الزلازل.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرون، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية صباح اليوم السبت.

ووفقا لشبكة "جيوفون" لقياس الزلازل في بوتسدام خارج برلين، وقع الزلزال بعمق 10 كيلومترات في مقاطعة تشينجهاي وهي ذات كثافة سكانية منخفضة.وعقب الزلزال، وقعت هزتان ارتداديتان بلغت قوتها 8ر4 و5ر4 درجة على مقياس ريختر على الترتيب.

وأبلغت شرطة المرور المحلية عن وقوع أضرار كبيرة في الطرق وانهيار جسرين على الأقل، لكن حتى الآن لم يعلن عن وقوع إصابات في المنطقةقليلة السكان. .