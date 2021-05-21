«النقد الدولي» يقترح خطة بـ50 مليار دولار لوضع حد لـ«كورونا»

عواصم (وكالات)

اقترح صندوق النقد الدولي أمس، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء «كوفيد- 19»، تهدف إلى تطعيم 40 % على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية العام 2021، بينما تعهّدت شركات اللقاحات بتقديم مليارات الجرعات للبلدان الأفقر بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال «قمة الصحة العالمية» المقامة في روما في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين: «يحدد مقترحنا أهدافاً وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحرّكاً براغماتياً».

وخلال القمة، تعهّدت ثلاث شركات مصنّعة للقاحات المضادة لكوفيد هي «فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون» بتقديم نحو 3,5 مليارات جرعة من اللقاحات بكلفتها أو بسعر مخفّض للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض خلال العامين الحالي والمقبل.

وفي هذا الصدد، ستوفر «فايزر» ملياري جرعة و«موديرنا» ما يصل إلى 995 مليون جرعة و«جونسون آند جونسون» قرابة 500 مليون جرعة، وفق ما أفاد ممثلون لشركات الأدوية الثلاث.

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوفيات الرسمية جرّاء الوباء قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من تلك المعلنة في الإحصائيات الرسمية.

وأفادت المنظمة أن «كوفيد-19» تسبب في 2020 في وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى حوالي 1,8 مليون وفاة.

وقالت سميرة أسماء مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة بالبيانات خلال مؤتمر صحفي إن هذه الحصيلة تطابق التقديرات المماثلة التي تنص جميعها على أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًا.

وأشارت المسؤولة إلى أن الوباء تسبب حتى الآن بحسب أرقام منظمة الصحة بحوالي 6 إلى 8 ملايين وفاة مباشرة وغير مباشرة. وشددت على أن الوباء يشكل خطراً كبيراً على صحة الشعوب ورفاهها في العالم بأسره، موضحة أن منظمة الصحة كانت تعمل مع الدول من أجل تبيان الحصيلة البشرية الحقيقية للوباء حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للحالة الطارئة المقبلة.