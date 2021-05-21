مصر والسودان تستعدان لمناورات «حماة النيل»

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلن الجيش السوداني، أمس، اكتمال الاستعدادات لانطلاق مشروع التدريب السوداني المصري المشترك يوم الأربعاء القادم والذي يستمر لمدة 6 أيام.

ويشارك في مشروع التدريب المشترك الذي حمل اسم «حماة النيل» عناصر من كافة التخصصات في الجيشين المصري والسوداني.

ووصلت القوات المصرية المشاركة إلى قاعدة الخرطوم الجوية، بجانب أرتال من القوات البرية، والمركبات التي وصلت بحراً.

وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن هذه التدريبات تهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.

وأضاف أن مناورة «حماة النيل» تعد امتداداً للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وقد سبقتها «نسور النيل 1 و2».

وعلى صعيد آخر، حث فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتاميس» في إحاطته إلى مجلس الأمن جميع الشركاء الدوليين والمحليين على مواصلة دعم السودان، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي ينفذها السودان، وأوضح أن مؤتمر باريس أظهر بوضوح دعماً دولياً لعودة السودان إلى المجتمع الدولي.

وتطرق فولكر إلى محادثات السلام التي ستبدأ الأسبوع القادم في جوبا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وإلى العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا للسلام الذي تم توقيعه في أكتوبر العام الماضي.

وحذر رئيس بعثة الأمم المتحدة من عدم الإيفاء بجوانب حرجة في اتفاق السلام، أبرزها الترتيبات الأمنية، وإنشاء لجان وقف إطلاق النار وأخرى أمنية.