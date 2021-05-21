مقتل 13 حوثياً في جبهة «المشجح» بمأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية «الملاجم» بمحافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري إن مجموعة من عناصر الميليشيات حاولت التسلل باتجاه «وادي فضحة» بمديرية «الملاجم»، بهدف تحقيق أي تقدم ميداني في الجبهة، مؤكداً أن قوات الجيش كانوا لهم بالمرصاد، وأحبطوا تلك المحاولة، وأجبروا عناصر الميليشيات على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

ولفت المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أصبحت الآن تعيش رمقها الأخير نتيجة الضربات الموجعة التي تتلقاها يومياً، سواءً في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء أو غيرها من جبهات القتال»، مشيداً بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية، المساندة للجيش في مختلف الجبهات، كما أكد أن هدف قوات الجيش المرابطة في مديريتي «نعمان والملاجم» هو تحرير كامل تراب اليمن واستعادة العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات الإرهابية.

إلى ذلك، لقي 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح آخرون، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في جبهة «المشجح» غرب محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش ومقاتلي القبائل كسروا هجوماً شنته الميليشيات الحوثية في جبهة «المشجح»، وأجبروها على التراجع والفرار بعد مصرع 13 من عناصرها وجرح آخرين إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتحصينات الميليشيات على امتداد الجبهة وكبّدتها خسائر في المعدات والأرواح، مشيراً إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وتعزيزات الميليشيات، وألحق بها خسائر بشرية ومادية منها تدمير مدرعة وثلاثة أطقم عسكرية ومصرع جميع من على متنها.

وفي حجة، لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم بنيران الجيش اليمني في مديرية «عبس».

واستهدفت قوات الجيش، مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة «بني حسن»، ما أسفر مصرع عدد من عناصر الميليشيات وجرح آخرين.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية، في الجبهة ذاتها، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.