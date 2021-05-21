‏اليمن يطالب بالضغط على «الحوثي» لحل ملف «صافر»

عدن (وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيات الحوثي الإرهابية بشأن خزان النفط ‎«صافر»، محكوم عليها بالفشل الذريع.

وأوضح الإرياني أن التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة تؤكد أن الميليشيات الحوثية لا تفقه لغة الحوار، وأثبتت استخدامها ملف ناقلة «صافر» كمادة للمساومة والابتزاز السياسي‏.

وأشار الإرياني إلى فشل كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم ‎صافر، جراء استمرار تعنت ومراوغة ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيات الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف، وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة.