السعودية تصدر بياناً إثر وقف إطلاق النار في غزة

أصدرت السعودية، اليوم الجمعة، بياناً علقت فيه على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن بيان من وزارة الخارجية، أن المملكة، رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن الوزارة "تعبر عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتثمن الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن".

وأوضحت وزارة الخارجية أن المملكة "تعرب عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأشار البيان إلى أن "المملكة تجدد تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية".