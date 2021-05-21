تصريحات أميركية وإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار

صدرت تصريحات، اليوم الجمعة، عن الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي قال لنظيره المصري سامح شكري، اليوم، إن إسرائيل حريصة على الحفاظ على الهدوء.

وجاء في البيان المصري أن الوزيرين بحثا أيضا "الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة اعمار غزة في المرحلة القادمة".

بدورها، قالت قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لديها "ضمانات قوية" من "الأطراف المعنية" بالتزامها بوقف إطلاق النار.

وأعلن، مساء أمس، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بعد تصعيد دام 11 يوما.

ولم يسجل اليوم الجمعة أي خرق لوقف إطلاق النار.