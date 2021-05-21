الإحصاءات تظهر أخباراً سارة بشأن الجائحة

أظهرت إحصائيات، اليوم الجمعة، أخبارا سارة تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد عبر العالم وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وتظهر تلك الأرقام والأعداد والمؤشرات أن وباء كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس تراجع بشكل كبير في العالم.

في ما يلي أبرز التطورات اللافتة بحسب معطيات جمعت بالاعتماد على أرقام وإحصائيات رسمية:

- أقل من 650 ألف إصابة يوميا:

مع 638,600 إصابة سجلت يوميا في العالم هذا الأسبوع، يكون المؤشر تراجع مجددا (-14% مقارنة مع الأسبوع السابق) بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، أمس الخميس.وكان المؤشر عاود ارتفاعه بشكل مستمر اعتبارا من 20 فبراير الماضي بعد هبوط غير مسبوق لأكثر من شهر في مطلع السنة حيث تراجع عدد الإصابات بمعدل النصف ليصل إلى 355 ألف حالة يوميا. وقد بدأ ينخفض مجددا منذ ثلاثة أسابيع.

- تباطؤ كبير للإصابات:

سجل الوباء تباطؤا كبيرا في الشرق الأوسط (-20%) والولايات المتحدة/كندا (-19%) وآسيا (-19%) وأوروبا (-17%) هذا الأسبوع فيما تسارع في أميركا اللاتينية/الكاريبي (+10%) وأفريقيا (+5%).

- أوروبا تسجل أكبر تراجع للإصابات:

أكبر تراجع هذا الأسبوع سُجل في بولندا (-43%، 2200 حالة جديدة يوميا) وبعدها رومانيا (-37%، 600) وصربيا (-37%، 600) والنمسا (-36%، 700) وكرواتيا (-36%، 600). ليس بعيدا عنها تحل ألمانيا (-34%، 8700) وبريطانيا (-34%، 1500) والمجر (-32%، 700) وإيطاليا (-31%، 5600).

- تراجع الوفيات:

على المستوى العالمي، تراجع عدد الوفيات اليومية بشكل طفيف هذا الأسبوع (12,237 في اليوم، -4%).

تتصدر الهند أيضا لائحة الدول التي تسجل أعلى عدد وفيات يومية (4115 في اليوم هذا الأسبوع) تليها البرازيل (1954) والولايات المتحدة (581) وكولومبيا (496) والأرجنتين (492).

- أكبر تسارع:

تايلاند هي الدولة التي يتسارع فيها الوباء (+52%، 3700 حالة جديدة يوميا) بين الدول التي سجلت ألف إصابة على الأقل يوميا خلال الأسبوع الماضي. تليها الأرجنتين (+40%، 29,300 حالة) وجنوب أفريقيا (+33%، 2800) وبيلاروس (+28%، 1300) وسريلانكا (+25%، 2700).

- أعلى الإصابات:

تبقى الهند، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الماضية، الدولة التي تسجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع (295،500 حالة يومية، -21%) متقدمة على البرازيل (+7%، 65,700) والأرجنتين (+40%، 29,300) والولايات المتحدة (-18%، 29,200) وكولومبيا (-6%، 15,600).

مقارنة مع عدد السكان، فإن الدولة التي أحصت أعلى عدد حالات هذا الأسبوع هي أرخبيل المالديف (1575 لكل مئة ألف نسمة) والأوروغواي (634). وهما بين الدول الأكثر تقدما في مجال التطعيم لأنهما أعطتا على التوالي جرعة أولى على الأقل ل 56% و44% من سكانهما.