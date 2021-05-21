جونسون يوجه دعوة بشأن مكافحة كورونا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إلى إنهاء الانقسام حول طريقة مكافحة جائحة كوفيد-19. وقال إنه يتعين على الدول مقاومة إغراءات القومية لحماية العالم من تهديدات مماثلة في المستقبل. وقارن جونسون بين جائحة كوفيد-19 ومرض الطاعون المذكور في ديباجة ملحمة الإلياذة للشاعر الإغريقي هوميروس.

وقال جونسون، في كلمة ألقاها أمام قمة الصحة لدول مجموعة العشرين، «بعد 2800 عام تقريبا، لا يزال العالم منقسماً مثلما كان وأنا أشعر بالخوف مثل أخيل وأجاممنون. أعتقد أن الوقت قد حان للتوحد من أجل مكافحة الجائحة ومنع حدوث أخرى».

وأضاف «الآن هو الوقت المناسب للتخلي عن إغراءات التنافس على القومية... والتأكيد مجددا بدلا من ذلك على قوة الأمم وواجباتها، وضرورة العمل سويا وبناء دفاعات جماعية ضد عدو مشترك هو المرض».

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,432,711 شخصا في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة، الجمعة عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 165,093,780 شخصًا بالفيروس عبر العالم منذ ظهوره.

وأطلقت العديد من دول العالم حملات للتطعيم ضد الفيروس. لكن بعض تلك الدول ما زالت تعاني من مشكلة توفر جرعات كافية من اللقاحات.