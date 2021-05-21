الأردن يعلق على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

علق الأردن، اليوم الجمعة، على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليلاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بالقرار، معتبرة أنه "خطوة أولى إيجابية"، داعية إسرائيل للالتزام بالاتفاق.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، في بيان، إن "نجاح الجهود لوقف إطلاق النار ووقف العدوان على غزة هو خطوة أولى إيجابية وضرورية".

وأضاف أن "على إسرائيل الالتزام بها ووقف الاستفزازات والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار إلى "ضرورة استمرار الجهود الدولية الفاعلة لإيجاد أفق سياسي لإطلاق مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل على أساس حل الدولتين".

خلال أحد عشر يوماً، راح ضحية الأحداث 232 شخصاً في قطاع غزة، كما أصيب 1900 شخص بجروح.

وتسببت الصواريخ التي أطلقتها الفصائل من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمقتل 12 شخصاً وإصابة 355 آخرين بجروح، وفق الشرطة الإسرائيلية.