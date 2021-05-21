زلزال قوي يهز جنوب غرب الصين

ضرب زلزال قوي، اليوم الجمعة، مقاطعة "يونان" في جنوب غرب الصين، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي وبلغت قوة الزلزال 6,0 درجات على مقياس ريختر.

وقعت الهزّة في تمام الساعة 21:48 بالتوقيت المحلي (13:48 ت غ) قرب مدينة "دالي" على عمق عشرة كيلومترات. ودعا مركز شبكات الزلازل الصيني السكان إلى "البقاء بعيداً عن المباني" في منشور على منصة "ويبو" الاجتماعية الصينية المشابهة لموقع تويتر.