6 قتلى بانفجار قنبلة في باكستان

قالت الشرطة إن ستة أشخاص قُتلوا، اليوم الجمعة، في انفجار قنبلة خلال تجمع سياسي في جنوب غرب باكستان.

كما أصيب 13 بينهم زعيم الحزب الذي نظم الحدث.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال قائد الشرطة المحلية جعفر خان، عبر الهاتف، إن القنبلة، التي كانت ملصقة بدراجة نارية، انفجرت أثناء مغادرة المشاركين عقب انتهاء التجمع الذي عقد في مدينة شامان القريبة من الحدود مع أفغانستان في مقاطعة بلوخستان.

وتشهد المقاطعة الغنية بالمعادن على الحدود مع إيران وأفغانستان اضطرابات منذ فترة طويلة.