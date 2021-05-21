ماذا قال الرئيس اللبناني عن تشكيل الحريري للحكومة؟

وجه الرئيس ميشال عون رسالة إلى البرلمان اللبناني رسالة تتعلق برأيه حول قدرة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على تشكيل حكومة جديدة.

وأعرب الرئيس اللبناني عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء المكلف «عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها المالية.وتُليت الرسالة في البرلمان، اليوم الجمعة، وستناقش غدا السبت.

وتأتي الرسالة التي اطلعت عليها رويترز بعد شهور من المفاوضات السياسية في بلد تحكم الولاءات فيه نزعاتٌ طائفية.

تتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس الماضي. وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد.

وكتب الرئيس عون، في رسالته «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة».

وحضر الحريري، الذي سبق أن ترأس عدة حكومات سابقة مثل والده الراحل رفيق الحريري، جلسة البرلمان اليوم الجمعة.

وكُلف الحريري بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، بعد أن فشل رئيس وزراء مكلف سابق في تشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال مانحون غربيون ومانحون آخرون إنه يجب تشكيل حكومة تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط أو المتخصصين قبل تقديم الأموال. وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي