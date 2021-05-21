دراسة تتوصل لخلاصات مهمة حول لقاحات كورونا

توصلت دراسة جديدة إلى خلاصات واستنتاجات مهمة تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ووجدت الدراسة الواقعية التي أجريت في فرنسا ونشرت نتائجها اليوم الجمعة، أن اللقاحات المضادة للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 تخفض بنسبة 87% احتمال نقل مرضى كوفيد البالغين فوق 75 عاماً إلى المستشفيات.

وكشفت الدراسة، وهي الأولى من نوعها، أن اللقاحات تخفض بنسبة 87% خطر تدهور حالة المصابين بكوفيد-19 البالغة أعمارهم فوق 75 عاماً في فترة تصل إلى سبعة أيام بعد تلقي الجرعة الثانية.

ويعني ذلك أن "احتمال نقل الأشخاص المحصّنين، البالغة أعمارهم فوق 75 عاماً إلى المستشفيات حال إصابتهم بكوفيد، أقل بتسع مرّات مقارنة بأقرانهم غير المحصنين من الفئة العمرية ذاتها"، وفق ما أفاد محمود زريق، مدير مجموعة "أيبي-فار" التي أجرت بالدراسة.

وتركّزت الدراسة على أكثر من أربعة ملايين فرنسي تتجاوز أعمارهم 75 عاما، تلقى حوالى 1,4 مليون منهم اللقاح في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2020 و24 فبراير 2021 (ما يعادل 89% من الأشخاص الذين تم تحصينهم في هذه الفترة).

وتمت متابعة المجموعتين لمدة 40 يوما تقريبا.

وخلال فترة الدراسة، تلقت هذه الفئات العمرية لقاحات تستخدم تقنية الحمض النووي الريبي المرسال. وذكرت الدراسة أن 92% من الأشخاص الملقّحين الذين شملتهم الدراسة تلقوا لقاح "فايزر-بايونتك".

وتوصلت إلى أن الفعالية (أي خفض احتمال الحاجة للنقل إلى المستشفى جراء الإصابة بكوفيد) كانت أفضل في الشريحة ما بين 75 و84 عاما. إذ وصلت إلى 91%، فيما بلغت 81% بين شريحة البالغين 85 عاما فما فوق.

وأفاد القائمون على الدراسة أنه بناء على "النتائج الأولية"، فإن خطر الوفاة جراء كوفيد-19 لدى المحصنين تراجع بنسبة 91% بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية.

وسبق أن أجرت دول أخرى دراسات على أرض الواقع بشأن فعالية اللقاحات، وتركّزت على لقاح "فايزر-بيونتك".