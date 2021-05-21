اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس

اندلعت مواجهات مجددا بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

بدأت المواجهات بعد صلاة الجمعة التي شارك فيها آلاف الفلسطينيين.

وردد مئات المصلين شعارات وحملوا أعلاما فلسطينية.

وقال مصور صحفي إن الشرطة قامت بإطلاق قنابل صوتية ورصاص مطاطي لتفريق المتظاهرين، وضربت البعض بالهراوات. فلسطينيون يخرجون من الأقصى بعد صلاة الجمعة

من جهته، أفاد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد أن الشرطة تعرضت لإلقاء حجارة من قبل الفلسطينيين وبدأت بإجراءات مكافحة "الشغب".

وقال المتحدث إن "المئات بدأوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه رجال الشرطة الذين قاموا بالرد".

وتوقفت الغارات الإسرائيلية على غزة ولم يسجل إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ساعات بعد أحد عشر يوما من التصعيد.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة مصرية، الساعة الثانية فجرا (23,00 ت غ الخميس).