تصريح ناري لبيلوسي بشأن البرلمانيين غير المطعمين

دانت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي البرلمانيين الذين لم يتلقوا لقاحا ضد كورونا، معتبرة أنهم "أنانيون" ويشكلون خطراً على الكونغرس وطاقم موظفيه، مبررة بذلك إبقاء وضع الكمامات إلزاميا في قاعة المجلس.

وأدى الوباء إلى تعميق الانقسامات بين بعض الجمهوريين والديموقراطيين في الولايات المتحدة وشكل وضع الكمامة في بعض الأحيان دليلا على الموقف السياسي.

وتسير حملة التطعيم بشكل جيد في الولايات المتحدة حيث تلقى حوالى 48 بالمائة من السكان البالغ عددهم 160 مليون نسمة، جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخص لها في البلاد.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحافي "من المؤسف أن عددا كبيرا من الأشخاص في الكونغرس رفضوا تلقي لقاح أو لا أعرف إذا كانوا قد تلقوا اللقاح ولا يريدون كشف ذلك".

وكشف استطلاع لشبكة "سي ان ان" أن مئة بالمئة من الديموقراطيين في الكونغرس تلقوا لقاحات مقابل 45 بالمئة فقط من البرلمانيين الجمهوريين.

وقالت بيلوسي "علينا الانتظار حتى يتم تطعيمهم لأنهم يعرضون الآخرين للخطر بما في ذلك الطاقم هنا".

وأضافت "نتحمل مسؤولية التأكد من أن مجلس النواب ليس بؤرة" للفيروس "بسبب أنانية بعض الذين لا يريدون أن يتم تطعيمهم".