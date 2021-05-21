زعيم "بوكو حرام" حاول الانتحار.. ما القصة؟

أحمد عاطف (القاهرة)

في محاولة من زعيم جماعة "بوكو حرام" المتطرفة أبو بكر شيكاو للانتحار تفادياً لأسره من عناصر مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي في شمال شرقي نيجيريا، أصيب إصابة بالغة بجروح خطيرة

. وذكرت الوكالة الفرنسية إنه بعد معارك مع مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب أفريقيا، حوصر أبو بكر شيكاو ورجاله الأربعاء، في معقلهم غابة سامبيسا، فيما حاول زعيم بوكوحرام لكي لا يقع في الأسر أطلق رصاصة في صدره واخترقت كتفه، أُصيب بجروح خطيرة. فيما تقول الوكالة أنه أُصيب بجروح خطيرة بعد أن فجّر عبوات في المنزل الذي لجأ إليه مع رجاله.

ولم يصدر ظُهراً أي رد من الجيش والسلطات النيجيرية.

وقال الباحث المصري فى شؤون الحركات الإسلامية عمرو فاروق، إن نيجيريا والقرن الإفريقي يشهد تمرداً إرهابياً منذ أكثر من 10 سنوات، خاصة مع النزاع الذي بدأ بهجمات لـ"بوكو حرام" منذ 2009 أوقع أكثر من 40 ألف قتيل وهجّر مليوني شخص، وامتدت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

وأوضح فاروق لـ"الاتحاد" أن بوكوحرام الإرهابية كانت قد تورطت في خطف نحو 300 تلميذة من إحدى المدارس عام 2014، ما أثار حملة عالمية ضدها، مشيراً إلى أن طبيعة المنطقة الإفريقية والنزاع المسلح سمح للجماعات الإرهابية بالانتقال هناك.

وأشار المصري فى شؤون الحركات الإسلامية إلى أنه في 2016 انقسمت "بوكوحرام" إلى قسمين جزأ منها بقيادة أبو بكر شيكاو ومعه القادة التاريخيين للجماعة، ومن جهة أخرى جماعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، لافتاً إلى أن الجماعتين تتقاتلان الآن على الزعامة.