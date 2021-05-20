نتنياهو: إيران أرسلت طائرة بدون طيار من العراق أو الأردن

تل أبيب (وكالات)

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن إيران تلعب دوراً في المواجهة الحالية، وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نتنياهو عرض على ماس بقايا طائرة من دون طيار مسلحة تم إسقاطها في إسرائيل الثلاثاء الماضي، بعد عبورها من الأجواء العراقية أو الأردنية، كاشفاً للمرة الأولى أنها إيرانية.

ولفت إلى أن طهران تدعم حركة «الجهاد» في غزة بشكل كامل وتقدم لها كل التمويل، كما تزود «حماس» و«حزب الله» بالسلاح. وأعرب وزير الخارجية الألماني عن تضامنه مع إسرائيل، ودعا إسرائيل وحركة «حماس» لوقف إطلاق النار. وقال ماس، في مؤتمر صحافي مشترك في تل أبيب مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، «جئت إلى هنا لأعرب عن تضامني، لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في وجه هذا الهجوم الكبير وغير المقبول من قبل الفصائل الفلسطينية».