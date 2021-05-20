أفغانستان: 21 قتيلاً بانفجار سيارة وهجمات

كابول (وكالات)

قال مسؤولون أمس: إن ما لايقل عن21 مدنياً قتلوا في عدة هجمات في أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما سيطرت حركة «طالبان» على مدينة بشرق البلاد.

وقال عبد الأحد حازم رئيس إدارة الصحة بإقليم «هلمند» إن سيارة اصطدمت بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في «لاشكر جاه» عاصمة الإقليم الواقع بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً من أسرة واحدة، وأضاف أن 4 آخرين أصيبوا في الحادث.

وقال زالماي كريمي المتحدث باسم حاكم إقليم «غور» إن انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق أودى بحياة 4 أفراد من أسرة واحدة بالإقليم الواقع بغرب البلاد، أثناء استقلالهم دراجة بخارية بعاصمة الإقليم.

وأضاف كريمي أن 5 مدنيين قتلوا في حادثين آخرين بعاصمة الإقليم، اثنان منهم عقب اصطدام سيارتهما بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق، في حين قتل ثلاثة مدنيين أثناء توجههم إلى إقليم «هيرات» المجاور، واتهم كريمي حركة «طالبان» بأنها وراء الحادث.

ولم تتبنّ أي مجموعة الهجمات، لكن مقاتلين من حركة «طالبان» وقوات الحكومة الأفغانية يشتبكون بشكل متكرر منذ الأول من مايو حين دخلت الولايات المتحدة المرحلة الأخيرة من سحب قواتها.

وفي سياق متصل، ذكرت السلطات المحلية في ولاية «لغمان» شرقي أفغانستان، أن «طالبان» سيطرت على مديرية «دولت شاه»، بعد معارك استمرت لأيام في المنطقة. وأشارت السلطات إلى أن استيلاء «طالبان» عليها جاء بعد ليلة دامية من المواجهات بين القوات الأفغانية وعناصر الحركة.