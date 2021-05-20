تحذير من إعصار جديد يضرب الهند

نيودلهي (وكالات)

حذّر خبراء الأرصاد الجوية أمس، من هبوب عاصفة جديدة كبيرة في خليج البنغال قبالة الساحل الشرقي للهند، بعد أيام فقط من أكبر إعصار يضرب غرب البلاد منذ عقود خلف ما لا يقل عن 120 قتيلاً.

ويقول علماء إن الأعاصير في هذه المنطقة المكتظة التي تعاني حالياً جراء فيروس كورونا، أصبحت أكثر تواتراً وأقوى فيما يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة البحار.

وحتى قبل أن يضرب إعصار «تاوكتاي» الساحل الاثنين، تسببت أمطار غزيرة من أطرافه الخارجية والرياح القوية في مقتل نحو 20 شخصاً في غرب الهند وجنوبها.

وفي آخر تحذير لها، قالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية إن إعصاراً في طريقه لضرب ولايتي البنغال الغربية وأوديشا الشرقية في 26 مايو.

وقد أصبحت الأعاصير في أبريل ومايو قبل موسم الرياح الموسمية، أكثر شيوعاً بحسب علماء.

في مايو الماضي، قضى أكثر من 110 أشخاص عندما اجتاح الإعصار «أمبان» شرق الهند وبنغلادش في خليج البنغال مدمراً قرى ومزارع وحارماً ملايين الأشخاص من الكهرباء.

لكن كما هي الحال خلال الأعاصير الأخيرة الأخرى، كان عدد القتلى أقل بكثير من آلاف القتلى الذين خلفتهم أعاصير سابقة بهذا الحجم نتيجة لتحسين توقعات الطقس وخطط الاستجابة.