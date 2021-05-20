دولة عربية تخفف قيود كورونا بعد تراجع الإصابات

قرر المغرب، اليوم الخميس، تخفيف القيود التي كان قد فرضها ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد "التراجع المسجل في منحى الإصابة بفيروس كورونا".

وخفف المغرب حظر التجول الليلي ليصبح من الساعة الحادية عشرة ليلا بدلا من الثامنة مساء.

وقال بيان "ابتداء من يوم غد الجمعة، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا".

وأضاف "تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، على الساعة الحادية عشر ليلا، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، وقاعات السينما والجنائز".

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وفرض المغرب تدابير الحظر الليلي ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، منذ 23 ديسمبر الماضي.

وسجلت المملكة المغربية اليوم الخميس 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 516091 حالة.

كما سجل ثلاث وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات الإجمالي في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 9109 حالة.

وحقق المغرب تراجعا في الإصابات والوفيات جراء الوباء بفضل حملته الوطنية للتطعيم ضد الفيروس.