الحكومة الإسرائيلية المصغرة توافق على وقف إطلاق نار

وافق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، مساء اليوم الخميس، على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء ومراسلون صحفيون.

وقال مراسل صحفي دبلوماسي، في تغريدة على «تويتر»، إن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة أقرت الهدنة.

بدورها، نقلت «القناة 12» التلفزيونية الإسرائيلية أن سريان وقف إطلاق النار يبدأ مبدئيا في الثانية فجرا بعد التنسيق مع مصر.

وأكدت مصادر من داخل قطاع غزة التوصل إلى هدنة "متبادلة ومتزامنة" اعتبارا من الثانية صباح الجمعة (2300 بتوقيت جرينتش الخميس).



