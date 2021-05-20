اتفاق أوروبي حول شهادة كورونا الصحية

توصل النواب الأوروبيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى اتفاق بشأن الشهادة الصحية الأوروبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل السفر بين دول الاتحاد الأوروبي هذا الصيف رغم الوباء.

وفقا لمصادر من البرتغال، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إصدار "الشهادة الخضراء الرقمية" لتلقي التطعيم المضاد للفيروس، التي تعتبرها مراكز العطلات شريان حياة حيوي لموسم الذروة السياحية المقبل.

شارك في المفاوضات ممثلون عن الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

ووفقا للاقتراح الأصلي للمفوضية، تشير الوثيقة إلى ما إذا كان الشخص: قد ثبت أن نتيجة الفحص سلبية بالنسبة لكوفيد-19، أو أنه قد تعافى من الفيروس الذي يسبب المرض، أو تم تطعيمه بواحد من اللقاحات الأربعة التي وافق عليها حاليا الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن يوفر ذلك الأساس للتنازل عن متطلبات الحجر الصحي المعمول بها حاليا للعديد من الرحلات داخل التكتل.

كما يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام تسهيل السفر قبل بداية موسم الصيف والعطلات في نهاية يونيو المقبل، بحسب مصادر أوروبية.

وتوصل ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ال27 في الاتحاد إلى تسوية في ختام رابع جلسة مفاوضات، كما أضافت المصادر نفسها.

حققت دول الاتحاد الأوروبي نتائج جيدة في مكافحة الجائحة بفضل حملات التطعيم التي أطلقتها نهاية شهر ديسمبر 2020.

نتيجة لذلك، بدأت العديد من دول الاتحاد، بالفعل، تخفيف القيود التي كانت قد فرضتها ضمن إجراءات مكافحة الجائحة.