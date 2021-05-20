قبل قمة محتملة مع بايدن.. بوتين يتوعد

قبل قمة محتملة مع نظيره الأميركي جو بايدن، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتصريحات قوية على خلفية خلافات مستمرة مع الغرب.

وتوعد بوتين بأنه سيضرب من سماهم «الذين يهاجمون روسيا».

وقال بوتين، خلال اجتماع مع منظمات وطنية، «الكل يريد أن يقضم أو ينتزع شيئاً منا. لكن يجب أن يعرفوا أن أولئك الذين سيحاولون القيام بذلك، سنكسر أسنانهم حتى لا يعودوا قادرين على القضم».

وأضاف بحسب الصور التي بثها التلفزيون «حتى بعد فقدان ثلث إمكانياتها (مع سقوط الاتحاد السوفياتي)، فإن روسيا ما تزال كبيرة جداً بالنسبة للبعض. بالواقع، القدرة هائلة وأراضيها تبقى الأكبر في العالم».

ولم يوضح أي دول يقصد بتصريحاته هذه.

وأشاد مجدداً بأحدث الأسلحة التي طورتها روسيا مثل صواريخ «أفانغارد» الأسرع من الصوت والتي توصف بأنها قادرة على تجاوز أي نظام دفاع مضاد للصواريخ.

اعتاد بوتين على استخدام مثل هذه العبارات للاشادة ببلاده.

وتوجد خلافات متعددة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا وسوريا واتهامات بالتدخل الانتخابي والتجسس والهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى موسكو.

لكن موسكو رحبت، اليوم الخميس، بـ«مؤشرات إيجابية» في العلاقات الروسية-الأميركية بعد تخلي واشنطن عن بعض العقوبات ضد خط أنابيب «نورد ستريم 2» الاستراتيجي والاجتماع «البناء» بين وزيري خارجية البلدين سيرجي لافروف وأنتوني بلينكن أمس في العاصمة الإيسلندية ريكيافيك.