وزير الري المصري يحسم الجدل بشأن تأثيرات ملء سد النهضة

شعبان بلال (القاهرة)

حسم وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، الجدل بشأن التأثيرات المحتملة للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.

وقال عبد العاطي إن هناك 3 سيناريوهات لتأثيرات الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، أولها هي حدوث فيضان عال ووجود مناسيب مياه آمنة في بحيرة السد العالي وبالتالي تكون قدرة البنية التحتية للموارد المائية المصرية عالية لتحمل صدمة الملء الثاني.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن السيناريو الثاني هو حدوث فيضان متوسط ما يعني خصم كمية المياه التي تخزنها إثيوبيا من كمية المياه الطبيعية التي تصل إلى مصر، بينما السيناريو الأخير هو تزامن الملء مع حدوث جفاف طبيعي الأمر الذي يعني حدوث جفاف مضاعف تتعرض له مصر والسودان.

وشدد وزير الري على أن حجم التأثيرات السلبية لهذا الملء الثاني يعتمد على قدرة المنظومة المائية والبنية التحتية للموارد المائية في مصر على امتصاص الصدمات.

من جانبه، عدّد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أضرار الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان، مؤكداً أن أول هذه الأضرار هي فرض سياسة الأمر الواقع من الجانب الإثيوبي على دولتي المصب، واتباع هذه السياسة على المشروعات المائية المستقبلية في إثيوبيا.

وأشار لـ«الاتحاد»، إلى أن مصر ستواجه خسارة مائية تبلغ 18.5 مليار متر مكعب وهي حجم التخزين في السد، بالإضافة إلى نقص في كهرباء السد العالي نتيجة انخفاض منسوب بحيرة ناصر، وتأثر الزراعة فى مصر بتحديد مساحات الأرز وقصب السكر والموز.

وأوضح أن التأثيرات تشمل نشاط حركة الفوالق والتشققات وإمكانية حدوث زلازل في منطقة سد النهضة، وتحلل الأشجار وبعض الكائنات الحية ما يؤثر على نوعية مياه النيل، وتغير في التنوع البيولوجي في المنطقة، وانخفاض درجة الحرارة وإنشاء مناخ محلي وتغيّر محتمل في أمطار المنطقة، وغرق بعض المناطق التعدينية.

وتشمل التأثيرات حجز كميات كبيرة من الطمي عن السودان ما يؤثر على جودة الأراضي والإنتاج الزراعي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في الأراضي السودانية، وارتباك في تشغيل سدّي الروصيرص وسنار السودانيين.

وأكد أستاذ الموارد المائية ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة بين الدول الثلاث يحقق مصالح الجميع لتفادي هذه التأثيرات.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر لديها ثقة في أن الملء الثاني للسد لن يؤثر على المصالح المصرية، مضيفاً أن القاهرة يمكن أن تتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة بإجراءات مشددة في إدارة الموارد المائية.