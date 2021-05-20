إصابة قائد جماعة إرهابية في أفريقيا خلال معارك

أعلن مصدران قريبان من أجهزة الاستخبارات النيجيرية، اليوم الخميس، إصابة قائد جماعة «بوكو حرام» الإرهابية بجروح خطيرة في محاولة انتحار.

وأضاف المصدران أن المدعو أبو بكر شكوي، حاول الانتحار تفادياً لأسره من إرهابيين مرتبطين بتنظيم «داعش» المتشدد في شمال شرق نيجيريا.

وتتقاتل جماعتا «بوكو حرام» و«تنظيم داعش» الإرهابيتان في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وكان شكوي خطف مع جماعته في 2014 نحو 300 تلميذة في مدرسة في «شيبوك» ما أثار استياء دولياً. ومنذ بدء «بوكو حرام» أنشطتها الإرهابية في عام 2009، أعلن مراراً عن مقتل قائدها.

وقال أحد المصدرين إنه بعد معارك مع مقاتلين من تنظيم «داعش» المتطرف، حوصر أبو بكر شكوي ورجاله، أمس الأربعاء، في معقلهم، غابة «سامبيسا».

وأكد «لكي لا يقع في الأسر، أطلق شكوي رصاصة في صدره واخترقت كتفه. أصيب بجروح خطيرة».

وذكر المصدر أن عدداً من الإرهابيين من جماعته نجحوا في الفرار ونقلوه معهم.

وصرح مصدر استخباراتي ثان أن أبو بكر شكوي أصيب بجروح خطيرة بعد أن فجر عبوات في المنزل الذي لجأ إليه مع رجاله.

وقال محمد يريما، المتحدث باسم الجيش النيجيري «نحن نحقق في الأمر».

وستشكل إصابة شكوي الخطيرة أو مقتله ضربة قوية لجماعته الإرهابية التي أضعفتها بالفعل الضربات الجوية على قواعدها.