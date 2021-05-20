بلجيكا تواصل البحث عن جندي هارب يتبنى أفكاراً متطرفة

تتواصل لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، في بلجيكا عملية البحث عن جندي هارب يتبنى أفكاراً يمينية.

وقد امتدت عملية البحث حيث تعتزم السلطات تمشيط متنزه تبلغ مساحته أكثر من 12 ألف هكتار.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن مكتب الادعاء الاتحادي أن الشرطة والجيش سوف يقومان بعملية بحث في متنزه «هوجي كيمبين»، الواقع بشرق بلجيكا، وتم إغلاقه أمام الزوار منذ أمس الأربعاء.

وأفادت الوكالة أنه تم إغلاق عدد من المساجد المحيطة بمنطقة «ليمبورج» أو نشر قوات أمن إضافية كإجراء احترازي.

كان الجندي، الذي ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أنه يدعى يورجين كونينجز (46 عاماً) قد اختفى من منزله في بلدية «دلسين -ستوكيم» على الحدود الهولندية الاثنين الماضي.

وتعتقد السلطات أنه مسلح، وقالت إنه ربما يكون لديه نيات من أجل إلحاق الضرر بعدد من المؤسسات والشخصيات. وحذرت السلطات الجمهور من الاقتراب من الجندي، المدرج على قائمة الإرهابيين المطلوب القبض عليهم.

وكان قد عثر على سيارة استخدمها الجندي الهارب في وقت متأخر من أمس الأول الثلاثاء. وعثرت الشرطة على أربع منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وذخيرة.